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Бедард вышел на 1-е место по очкам за один МЧМ среди игроков не старше 17 лет, обойдя Ягра

Коннор Бедард установил рекорд МЧМ для игроков не старше 17 лет. Нападающий сборной Канады набрал 3 (2+1) очка в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

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