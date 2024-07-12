Песков заявил, что решение по дальнобойному оружию США в ФРГ ведет к холодной войне

Он отметил, что Россия должна использовать свой потенциал, чтобы достичь своих целей в ходе СВО Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, заявил, что планы США разместить в Германии вооружения дальнего действия – это «возвращение атрибутов холодной войны».
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