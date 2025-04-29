Специалист Ветерков назвал май невыгодным месяцем для увольнения

Для увольнения лучше не выбирать месяц, в котором мало рабочих дней. В мае невыгодно уходить с работы в связи с дополнительными выходными, объяснил в беседе с RT Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.
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