Армения предотвратит новую агрессию Баку только в одном случае: Эксперт — о возможностях Пашиняна

Карен Мирзоян призвал правительство Армении уйти в отставку, чтобы защитить страну от нападения ВС АзербайджанаБывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян считает, что правительство Армении напрасно рассчитывает на милость Баку.
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