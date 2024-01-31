Армения предотвратит новую агрессию Баку только в одном случае: Эксперт — о возможностях Пашиняна

Карен Мирзоян призвал правительство Армении уйти в отставку, чтобы защитить страну от нападения ВС АзербайджанаБывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха Карен Мирзоян считает, что правительство Армении напрасно рассчитывает на милость Баку.