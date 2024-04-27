Владимир Ефимов: с начала года москвичи выкупили у города 33 участка для строительства частных домов со скидкой

Более 30 участков выкупили со скидкой в столице с начала года для строительства частных домов В начале 2024 года жители Москвы приобрели участки общей площадью почти четыре гектара за 40 процентов от кадастровой стоимости.
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