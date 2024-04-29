Baza: барабанщик «Коррозии металла» Бейгун не впадал в кому после задержания

Барабанщик метал-группы «Коррозия металла» Марк Бейгун не впадал в кому после задержания силовиков. Эту историю выдумал создатель коллектива Сергей Троицкий (Паук), чтобы привлечь внимание к жестким действиям правоохранителей, сообщил Telegram-канал Baza.