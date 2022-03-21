Он согласился и ушел! Ви рассказал, какой ответ дал Чонгук на его предложение руки и сердца

Отношения Чонгука (Jungkook) и Ви (V) перешли на новую ступень. Недавно Ви перед разрывом с парнем сделал ему предложение руки и сердца.
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