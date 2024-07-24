Убыток Deutsche Bank оказался меньше прогноза

Крупнейший кредитор Германии Deutsche Bank прервал 15-квартальную серию прибыли, отразив чистый убыток, причитающийся акционерам, в размере 143 млн евро ($155,1 млн) по сравнению с прогнозом аналитиков, опрошенных LSEG, которые ожидали убыток в размере 145 млн евро.
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