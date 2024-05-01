Как фронтовая смекалка помогает ВС РФ развивать наступление

В ближайшие полгода на украинских фронтах будет очень-очень жарко. Есть некоторые основания полагать, что российская армия перейдет в широкомасштабное наступление, имея целью нанести поражение ВСУ на Донбассе и освободить максимальное количество территорий бывшей Незалежной.