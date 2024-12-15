❗️Крушение двух танкеров произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек По информации Росморречфлота.
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❗️Крушение двух танкеров произошло в акватории Черного моря из-за шторма, на бортах находились 29 человек По информации Росморречфлота.