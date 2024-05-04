СМИ: на встречах по Газе в Каире достигнуто согласие по многим спорным вопросам

В Каире на встречах по Газе достигнут консенсус по многим вопросам палестино-израильского конфликта. Обсуждения проходили с поддержкой египетской делегации, действующей в роли посредника между сторонами конфликта – палестинским движением ХАМАС и Израилем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии