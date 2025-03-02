Глава Нацбанка Швейцарии не видит Bitcoin в роли резервного актива

Президент Швейцарского национального банка Мартин Шлегель выступил с резкой критикой биткоина как резервного актива, указывая на его высокую волатильность, недостаток ликвидности и потенциальные технические уязвимости.
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