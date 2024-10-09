Иран может извлечь выгоду из переселения шиитской общины из Ливана

Президент Башар Асад и его правительство сталкиваются с беспрецедентным наплывом беженцев из Ливана. Ситуация осложняется тем, что Сирия уже приняла множество граждан, спасавшихся от гражданской войны, но теперь наблюдается обратный процесс, ставящий под сомнение способность Дамаска справляться с новой миграцией.