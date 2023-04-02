Театр абсурда

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Проблема применения снарядов с обеденным ураном на Украине

Проблема применения снарядов с обеденным ураном на Украине

Чем атака урановыми снарядами хуже ядерной бомбардировки для территории, попавшей под «обработку», и для всего мира оставшегося мира, рассказал капитан 1-го ранга, военный химик, подводник, известный писатель Александр Покровский:– В чем отличие радиационного заражения местности от ядерного взрыва и заражения его с помощью оксидов урана, в которые превратится урановый наконечник? ☢️ – В том, что в ядерном заряде происходит цепная реакция - в принципе весь уран там претерпевает мгновенный распад, превращаясь в целую цепочку радиоактивных изотопов - и это цезий, кобальт, йод, стронций и т.

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