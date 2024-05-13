Скопинец обманул продавцов запчастей для компьютера на 500 тысяч рублей

Против жителя Скопинского районе возбудили 7 уголовных дел о мошенничестве и покушении на него. По версии стороны обвинения, в январе-феврале 2024 года мужчина заказывал компьютерные процессоры и договаривался с продавцами об оплате после его получения.
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