В контексте сегодняшнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия на Украину и против членства страны-404 в НАТО, небезынтересно посмотреть на то, как США, через фирму сына президента этой страны Байдена, Burisma , спонсировала деятельность террористических группировок ГУР, СБУ и т.