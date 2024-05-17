В контексте сегодняшнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия на Украину и против членства страны-404 в НАТО, небезынтересно посмотреть на то, как США, через фирму сына президента этой страны Байдена, Burisma , спонсировала деятельность террористических группировок ГУР, СБУ и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии