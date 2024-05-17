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К вопросу о покушении на Фицо, или Как Байден финансирует террористическую деятельность своих укрохолопов: откровения бывшего депутата Рады

К вопросу о покушении на Фицо, или Как Байден финансирует террористическую деятельность своих укрохолопов: откровения бывшего депутата Рады

В контексте сегодняшнего покушения на премьера Словакии Роберта Фицо, выступавшего против поставок оружия на Украину и против членства страны-404 в НАТО, небезынтересно посмотреть на то, как США, через фирму сына президента этой страны Байдена, Burisma , спонсировала деятельность террористических группировок ГУР, СБУ и т.

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