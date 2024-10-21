Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы же не в мечети! Я не против чужой веры, но можно хотя бы доехать до работы?" Водитель автобуса устроил намаз прямо посреди поездки

"Мы же не в мечети! Я не против чужой веры, но можно хотя бы доехать до работы?" Водитель автобуса устроил намаз прямо посреди поездки

Avia.pro - СМИ Готовьтесь, дорогие пассажиры общественного транспорта Владивостока: если вы думали, что ваши поездки на работу будут просто скучными и наполнены лишь борьбой за место у окна, то вы глубоко ошибались.

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