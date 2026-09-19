От Мариуполя до МКС: как проходит голосование на выборах в Госдуму

Ранее прикрывавшийся военными действиями Зеленский придумал новое оправдание, почему он против проведения выборов на Украине, — потому что много уехавших, девять миллионов человек, по его данным.
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