Многие женщины сталкиваются с одной и той же проблемой: мужчина, который не умеет или не хочет заниматься бытовыми делами ссылаясь, что это женская обязанность.
Бытовая инвалидность мужчин
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А для чего тогда он от мамы ушел? Мама то уж точно плохого не сделает.. В отличии от посторонней...
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8 час.
Владимир Соколов
может там кормят лучше?)) с наступающим!
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Пусть с Нового года сионизм не ставит вам палки в колеса. Не подмешивает в водку алкоголь, а в кокаин наркотики. И снежинки не будут шестиконечными...
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8 час.
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