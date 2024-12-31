ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

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Бытовая инвалидность мужчин

Бытовая инвалидность мужчин

Многие женщины сталкиваются с одной и той же проблемой: мужчина, который не умеет или не хочет заниматься бытовыми делами ссылаясь, что это женская обязанность.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А для чего тогда он от мамы ушел? Мама то уж точно плохого не сделает.. В отличии от посторонней...
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8 час.
Владимир Соколов
может там кормят лучше?)) с наступающим!
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