Венчурные инвестиции в Китае рухнули почти на 30%, но страна продолжает доминировать в регионе

Венчурные инвестиции в Китае за первые 10 месяцев 2023 года сократились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку экономическая неопределенность продолжает влиять на настроения инвесторов.
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