Брежнева публично ответила на заявление Меладзе

Константин Меладзе выступил с заявлением. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети «Инстаграм» (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) прославленный продюсер, автор-песенник объявил о том, что спустя 25 лет закрывает проект ВИА ГРА.