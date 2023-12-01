Сенатор Инна Святенко: Система мер соцподдержки участников СВО должна постоянно совершенствоваться

Законодатели обеспечивают принятие необходимых законопроектов Журналисты Агентства городских новостей «Москва» узнали мнение Сенатора РФ, представителя Мосгордумы в Совете Федерации, Инны Святенко по поводу системы мер поддержки семей участников СВО.
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