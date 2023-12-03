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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Московская полиция кошмарит геев. Прошли рейды по ЛГБТ*-клубам и саунам

Московская полиция кошмарит геев. Прошли рейды по ЛГБТ*-клубам и саунам

«Стояли 300 человек в одних трусах»: так начинается репортаж с места событий. Ну, что могу сказать. Только если традиционное "ведь можем же, когда захотим".

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Комментарии
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Vitalich
Всё можно и нужно делать одномоментно - пидоров к стенке, мастурбеков в аулы😀
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9 час.
Олег Aзаров
Надо пидоров мочить везде и всюду! И на ТВ в первую очередь! Их там развелось немеряно: как моральных, так и физических!
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9 час.
Лев Сивохин
Полностью поддерживаю. В СССР  в Уголовном кодексе была статья в отношении геев. Надо в УК РФ ввести такую же.
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9 час.

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