«Стояли 300 человек в одних трусах»: так начинается репортаж с места событий. Ну, что могу сказать. Только если традиционное "ведь можем же, когда захотим".
Московская полиция кошмарит геев. Прошли рейды по ЛГБТ*-клубам и саунам
Комментарии
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Vitalich
Всё можно и нужно делать одномоментно - пидоров к стенке, мастурбеков в аулы😀
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9 час.
Олег Aзаров
Надо пидоров мочить везде и всюду! И на ТВ в первую очередь! Их там развелось немеряно: как моральных, так и физических!
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9 час.
Лев Сивохин
Полностью поддерживаю. В СССР в Уголовном кодексе была статья в отношении геев. Надо в УК РФ ввести такую же.
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9 час.
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