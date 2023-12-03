Московская полиция кошмарит геев. Прошли рейды по ЛГБТ*-клубам и саунам

Vitalich Всё можно и нужно делать одномоментно - пидоров к стенке, мастурбеков в аулы😀

Олег Aзаров Надо пидоров мочить везде и всюду! И на ТВ в первую очередь! Их там развелось немеряно: как моральных, так и физических!