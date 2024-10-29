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Царьград

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"Это важная часть истории города": В Москве празднуют юбилей трамвайного маршрута

"Это важная часть истории города": В Москве празднуют юбилей трамвайного маршрута

В Москве празднуют юбилей трамвайного маршрута "Аннушка". По словам заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, "это важная часть истории города".

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