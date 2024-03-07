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Мини-футбол. Чемпионат России. 16-й тур. «Синара» сыграет с «Газпром-Югрой», «Ухта» против «Норильского никеля», другие матчи

PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу 17-й тур Первые матчи  8 марта Синара – Газпром-Югра – 12.

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