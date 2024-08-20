Ретропонедельник №163. Картонный гальванометр

Сегодня мы представляем выставку в виртуальном музее sovtech.su, о которой известно очень мало. Вот гальванометр в картонной коробке: Единственное, что можно найти похожее – это продукция Экспериментальной студии Ленинградского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии