С улиц Архангельска за неделю вывезли 8646 тонн снега

В среднем в сутки на улицах столицы Поморья работало 60 единиц спецтехники и 32 дорожных рабочих«Мезенское дорожное управление» с четвёртого по десятое декабря приняло и отработало 60 обращений граждан, касающихся уборки.
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