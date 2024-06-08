ЕС начинает борьбу с зависимостью от социальных сетей – планирует регулировать их дизайн Максим МорозовВ прошлом году европейские институты боролись с проблемой зависимости от социальных сетей: в прошлом месяце регуляторы ЕС начали расследование в отношении Meta, а Европейский парламент в прошлом году предложил меры по борьбе с вызывающим привыкание дизайном платформ.