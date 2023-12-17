Тренер детской команды «Крылья Советов» отстранен от работы из-за драки на турнире в Москве

Клуб принес извинения пострадавшей стороне.Как ранее сообщал «Царьград», во время матча в Москве тренер детской команды «Крылья Советов» Платонов напал на тренера «Красной машины» Илларионова и избил его, в настоящее время Павел Платонов отстранен от работы.
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