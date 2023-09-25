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Наталья Богданова стартовала с досрочной победы на Азиаде

Казахстанская боксерша Наталья Богданова вышла во второй круг Азиады-2022, бой завершился досрочной победой казахстанки, которая трижды в первом раунде отправила соперницу Рагад Ибрагим Аль-Наими из Саудовской Аравии в нокдаун, заставив рефери дать сигнал об остановке боя.

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