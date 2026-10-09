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Спорт Уик-Энд

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Педро из тех редких футболистов, которые способны перевернуть ход матча. Почему он до сих пор не стал лидером «Зенита»?

Педро из тех редких футболистов, которые способны перевернуть ход матча. Почему он до сих пор не стал лидером «Зенита»?

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о полузащитнике «Зенита» Педро. «Педро – креативный футболист, который доказал свою состоятельность на поле.

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