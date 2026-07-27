Генерал-майор Липовой: санкции мешают Испании тушить лесные пожары с помощью Ка-32

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что антироссийские санкции мешают Испании использовать вертолёты Ка-32 для борьбы с лесными пожарами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии