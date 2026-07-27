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Генерал-майор Липовой: санкции мешают Испании тушить лесные пожары с помощью Ка-32

Генерал-майор Липовой: санкции мешают Испании тушить лесные пожары с помощью Ка-32

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что антироссийские санкции мешают Испании использовать вертолёты Ка-32 для борьбы с лесными пожарами.

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