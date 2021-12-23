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Деваться некуда: к чему приведет ультиматум России Западу

Деваться некуда: к чему приведет ультиматум России Западу

Посмотрим, к чему приведёт новое состояние российского руководства.Новая генеральная линия в отношениях с Западом, выраженная Владимиром Путиным на пресс конференции в московском Манеже, продолжает требования России к США по гарантиям безопасности.

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