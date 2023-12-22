В Петербурге судебные приставы заставляют жильцов многоэтажки отдавать чужие долги

Прокуратура встала на сторону владельцев жилья в споре с управляющей компанией.В Петербурге жильцы домов на проспекте Обуховской обороны создали ТСЖ и попытались распрощаться с управляющей компанией «Собрание».
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