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Кардиолог Фомичева рассказала о симптомах, при которых нужно обратиться к врачу

Кардиолог Фомичева рассказала о симптомах, при которых нужно обратиться к врачу

Врач-кардиолог из «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева сообщила, что любые боли в области сердца, независимо от их характера (давление, сжатие, колющие или режущие ощущения), требуют срочного обращения к медикам.

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