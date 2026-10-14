“As President Donald Trump and his administration have ratcheted up pressure on Ukraine to stop striking Russian refineries, citing harm to American consumers, they have remained silent on recent Russian strikes on U.
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