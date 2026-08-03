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Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами

Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами

Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над двумя россиянами в Паттайе. Об этом заявил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции.

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