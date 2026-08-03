Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над россиянами

Таиланд признал удар по туристическому имиджу страны после расправы над двумя россиянами в Паттайе. Об этом заявил министр иностранных дел Сихасак Пхуангкеткеу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на пресс-конференции.
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