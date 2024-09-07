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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В России спорт – социальное явление. Огромная признательность руководству страны за поддержку хоккея, футбола и всех игровых видов в столь непростое время». Гендиректор «Динамо» о шансах на окупаемость

– Глобальный вопрос – может ли клуб начать зарабатывать на хоккее в России или это невозможно? – Давайте смотреть объективно.

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