© Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look PressВ Казахстане мужчине назначили пожизненное лишение свободы за сексуальное насилие над двумя малолетними падчерицами, которых он заразил ВИЧ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Кузбассе опекун...
- ХЛ Сенатор Пушков: ч...
- Козырь: эвакуиров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым