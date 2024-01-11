НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

71 подписчик

Путин подписал указ о лишении гражданства Ксении Медицкой, кто это и почему президент принял такое решение

Путин подписал указ о лишении гражданства Ксении Медицкой, кто это и почему президент принял такое решение

Путин подписал указ о лишении гражданства Ксении Медицкой, кто это и почему президент принял такое решение Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Ксении Медицкой, 24-летней выпускницы Российского химико-технологического университета (РХТУ), которая в сентябре 2021 года выразила желание получить гражданство Украины, сообщает «Осторожно, новости» в Telegram.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Зоя Копань
Вот как бумеранг прилетел видать то и училась на бюджете,  все ништяки от страны получила, и профессия нужная... Афтор уже достал, не в Украину, а на Украину!
Ответить
20 час.
ОТ
Олег Тимофеев
С одной стороны баксеры и он а с другой таджики и участковый?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх