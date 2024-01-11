Путин подписал указ о лишении гражданства Ксении Медицкой, кто это и почему президент принял такое решение Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Ксении Медицкой, 24-летней выпускницы Российского химико-технологического университета (РХТУ), которая в сентябре 2021 года выразила желание получить гражданство Украины, сообщает «Осторожно, новости» в Telegram.
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