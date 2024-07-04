Вильфанд: температура на планете будет повышаться при любых сценариях потепления

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что главная причина потепления климата - это деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо, поэтому температура на планете будет повышаться до конца века при любых сценариях.