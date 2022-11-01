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На Сахалине полицейские задержали гражданина за хищение почти полмиллиона рублей при исполнении контракта по санитарной рубке леса

На Сахалине полицейские задержали гражданина за хищение почти полмиллиона рублей при исполнении контракта по санитарной рубке леса

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Южно-Сахалинску выявлены факты хищения бюджетных денежных средств, выделенных для производства работ в сфере лесопромышленного комплекса.

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