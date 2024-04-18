Макгрегор рассказал, предвестником чего является отказ нацбатов ВСУ воевать

Экс-советник Пентагона обратил внимание на нежелание нацбатов принимать участие в боевых действиях.Бывший представитель Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире канала Judging Freedom озвучил проблему нежелания радикальных нацбатов Украины принимать участие в боевых действиях.
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