Меркель вновь обвинила Путина в «демонстрации силы» из-за эпизода с лабрадором

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя извинения российского лидера Владимира Путина за эпизод с лабрадором, в интервью телеканалу CNN допустила, что президент мог действительно забыть о ее страхе перед собаками, при этом отметила, что все равно считает тот случай ни чем иным, как демонстрацией силы.
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