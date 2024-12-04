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Русская весна

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Меркель вновь обвинила Путина в «демонстрации силы» из-за эпизода с лабрадором

Меркель вновь обвинила Путина в «демонстрации силы» из-за эпизода с лабрадором

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя извинения российского лидера Владимира Путина за эпизод с лабрадором, в интервью телеканалу CNN допустила, что президент мог действительно забыть о ее страхе перед собаками, при этом отметила, что все равно считает тот случай ни чем иным, как демонстрацией силы.

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Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
!!! Фашистка Меркель – преступница, судить и расстрелять – за ложь и враньё и за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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18 час.

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