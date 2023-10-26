Запад приготовил для России новые диверсии – депутат Думы 

Страны западного блока готовятся к антироссийским провокациям в Калининграде и Приднестровье. Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил писатель, политтехнолог, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».