«Только твою руку, дай мне руку», - прошептал муж. Юля не могла этого услышать и выбежала из комнаты.
Юлик
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«Только твою руку, дай мне руку», - прошептал муж. Юля не могла этого услышать и выбежала из комнаты.
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