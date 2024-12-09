Планета с высоты птичьего полета

С нами не соскучишься!

Абстрактная живопись или цветочные поля? Поверхность далекой от нас планеты или город, сотворенный руками человека? Только посмотрев на Землю сверху, мы можем по-настоящему оценить масштабы нашей планеты и осознать ее величие.