МВД предупредило о манипуляциях мошенников: жертвы изолируются

Пресс-центр МВД России сообщил о методах аферистов, применяющих давление и манипуляции. Жертвы, находящиеся в стрессе, изолируются от близких и полностью подчиняются злоумышленникам, что позволяет последним склонить их к преступлениям.
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