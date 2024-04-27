Пассажирку с холерой искали в аэропорту Иркутска

В международном аэропорту Иркутска прошли учения, направленные на обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения региона и предотвращение завоза и распространения опасных инфекционных заболеваний.
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