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Экипаж севшего не в Дохе, а в Минводах спецборта, действовал профессионально

Экипаж севшего не в Дохе, а в Минводах спецборта, действовал профессионально

Экипаж специального борта с делегацией России во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, севшего в Минеральных водах, а не в Дохе, из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально.

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