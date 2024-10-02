Экипаж севшего не в Дохе, а в Минводах спецборта, действовал профессионально

Экипаж специального борта с делегацией России во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, севшего в Минеральных водах, а не в Дохе, из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально.
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